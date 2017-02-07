Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hapis cezası kesinleşen hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada yaklaşık 4 yıl önce Şanlıurfa'da 16 yaşındaki arkadaşını öldürmekten 22 yıl hapis cezası alan Cumali A.'nın Adana'da olduğunu belirledi. Polis hükümlünün Yüreğir ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskında Cumali A. yakalandı. Ancak hükümlünün üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayınca kimlik tespiti parmak izi alınıp eşleştirme yapılarak ortaya çıktı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.