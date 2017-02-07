Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta bir apartmanda bir kişinin arkadaşları tarafından evde ölü bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında ölenin Haluk Can M. (32) olduğunu belirledi. Haluk Can M.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, ölümün bonzai maddesi alımı sonrasında gerçekleştiği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

