Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta bir apartmanda bir kişinin arkadaşları tarafından evde ölü bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında ölenin Haluk Can M. (32) olduğunu belirledi. Haluk Can M.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, ölümün bonzai maddesi alımı sonrasında gerçekleştiği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği ifade edildi.
Uyuşturucu sonu oldu
07.02.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta bir apartmanda bir kişinin arkadaşları tarafından evde ölü bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında ölenin Haluk Can M. (32) olduğunu belirledi. Haluk Can M.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, ölümün bonzai maddesi alımı sonrasında gerçekleştiği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği ifade edildi.
Etiketler : uyuşturucu,haberler,olay yeri,
444927 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444927.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER