Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinde yakalanan, terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görentaş Mahallesi sınırında dün Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan B.Ö. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Sınırda yakalanan El Nusra üyeleri tutuklandı
07.02.2017 - 15:38 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay sınırında yakalanan ve terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Etiketler : El Nusrai hatay,sınır,terörist,tutuklandı,
444949 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444949.aspx
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