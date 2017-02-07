Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinde yakalanan, terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görentaş Mahallesi sınırında dün Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan B.Ö. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.