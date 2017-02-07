Olay, Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri isminin Ö.Y. (50) olduğunu tespit ettiği kadının alkollü olduğunu anlayınca 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri aşırı alkol aldığı belirlenen kadını ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ö.Y.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yol kenarında sızan sarhoş kadın hastanelik oldu
07.02.2017 - 15:57 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı alkol alan kadın yol kenarında sızıp kalınca, polis tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri isminin Ö.Y. (50) olduğunu tespit ettiği kadının alkollü olduğunu anlayınca 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri aşırı alkol aldığı belirlenen kadını ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ö.Y.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler : zonguldak,sarhoş,alkol,kadın,
444952 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444952.aspx
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