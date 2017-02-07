Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri isminin Ö.Y. (50) olduğunu tespit ettiği kadının alkollü olduğunu anlayınca 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri aşırı alkol aldığı belirlenen kadını ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ö.Y.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

