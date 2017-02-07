Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan Deniz Apartmanında önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Aygün Eskitoğlu (42), kayınpederinin evine gidince burada evin merdivenlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayda damadını öldürdüğü iddia edilen müteahhit Ayhan Yağız (69) ile öldürdüğü damadının eşi N.Eskitoğlu (31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Ayhan Yağız'ın 2 oğlunun polis tarafından arandığı öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ayhan Yağız ile kızı N.Eskitoğlu, üzerilerine çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

