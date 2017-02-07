Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun başlattığı “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında Altunkaynak, ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların durumları hakkında yerinde bilgi alacak.
Şehit, gazi, engelli, işsiz ve emeklileri evlerinde ziyaret eden Altunkaynak, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunları hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında Ali Sevil ve Mikail Koyuncu isimli vatandaşların evlerini ziyaret eden Altunkaynak, çat kapı ev ziyaretlerinin devam edeceğini ve kuracakları çat kapı ev ziyaretleri ekibi ile her ay 30 aileyi ziyaret edeceklerini ifade etti.
İşkur her ay 30 aileyi ziyaret edecek
07.02.2017 - 17:42 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Osmaniye’de ‘Çat Kapı’ ev ziyaretlerine başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun başlattığı “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında Altunkaynak, ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların durumları hakkında yerinde bilgi alacak.
Etiketler : işkur,osmaniye,Ahmet Altunkaynak,
444991 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444991.aspx
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