Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun başlattığı “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında Altunkaynak, ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların durumları hakkında yerinde bilgi alacak.

Şehit, gazi, engelli, işsiz ve emeklileri evlerinde ziyaret eden Altunkaynak, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunları hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında Ali Sevil ve Mikail Koyuncu isimli vatandaşların evlerini ziyaret eden Altunkaynak, çat kapı ev ziyaretlerinin devam edeceğini ve kuracakları çat kapı ev ziyaretleri ekibi ile her ay 30 aileyi ziyaret edeceklerini ifade etti.