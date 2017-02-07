Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Kahta ilçesi Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde şehir içi taşımacılığı yapan iki kooperatife bağlı üyeler arasında "yolcu indirme bindirme" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hamza Fırat (36), Osman Kil (36), Gaffari Bubaca (41) ve Hekim Dirici yaralandı. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga nedeniyle birçok araçta hasar oluştu. Polis, olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi aldı.