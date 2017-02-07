Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bir sonraki büyük deprem, yani 7'nin üzerindeki bir deprem maalesef Marmara Denizi içinde olacak. Ne yapabiliriz Deprem bir doğa olayı. Depremi önleme şansımız yok" dedi.

Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen Esenler Kent Konseyinde, "Bir Şehir Depreme Nasıl Hazırlanır?" başlıklı sunum yapan Özener, Türkiye'nin bir deprem kuşağı ülkesi olduğunu ifade ederek, "Bunlara alışık olmamız lazım. İstanbul için daha büyük depremler olması da sürpriz değil" dedi.

Türkiye'nin Arap ve Afrika plakalarının baskısı nedeniyle batıya doğru hareket ettiğini dile getiren Özener, şunları kaydetti:

"Bilim insanları bunu bekliyor. Vatandaşın bunun bilincinde olması lazım. Karar vericilerin büyük çoğunluğu zaten bunun bilincinde. Dolayısıyla biz eylem planlarımızda gerçekleri göz önüne alarak ilerleyeceğiz. Anadolu bloku ve Ege, batıya doğru hareket ediyor. Saat istikametinin tersine bir hareket yapıyoruz. Aslında biz böyle bir hareket yapmasak hiçbir enerji birikmeyecek ve deprem olmayacak. Dolayısıyla ülkemizin yüzde 80-90'ı deprem tehlikesi altında.



"ÖNLEME ŞANSIMIZ YOK"

Bir sonraki büyük deprem, yani 7'nin üzerindeki bir deprem maalesef Marmara Denizi içinde olacak. Ne yapabiliriz Deprem bir doğa olayı. Depremi önleme şansımız yok. Tarihsel deprem olmuş, enerji birikiyor. Yine bir yardan bu enerji dışarıya çıkacak, boşalacak. Bazen tartışmalar yapılıyor. 'Tek parça mı iki parça mı kırılacak 7 mi olacak 7,2 mi olacak ' şeklinde. Bana sorarsanız tek parça, iki, üç parça kırılmış bilimsel olarak, enerji olarak çok büyük farkı var ama vatandaşa ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yansıması arasında, yani 7,2 olunca hiçbir şey olmayacak da 7,5 olursa dünya mı kararacak Yok. 7,2'de de ciddi anlamda biz zarar göreceğiz. Dolayısıyla bir sonraki depremin Marmara'da olacağı kesin. Bununla ilgili hiç kimsenin şüphesi yok."



"7,2 SÜRPRİZ OLMAZ"

Özener, Marmara Bölgesinin tarih boyunca çok fazla deprem aktivitesi görmüş bir alan olduğunu dile getirerek, sözlerini, "Dolayısıyla bunu bizden önceki nesiller yaşadı ya biz yaşayacağız ya bizden sonraki nesil yine yaşayacak. Bunun kurtuluşu yok. Bu tek kalmayacak. Enerji sürekli birikiyor. Şu anda 7,2'lik bir deprem olsa bizim açımızdan sürpriz olmaz. Ama bunun ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Keşke bilsek de ona göre önlem alsak. Ama bu enerji biriktiği için de depremin büyüklüğü azalmayacak" diye tamamladı.



"ÇANAKKALE'DEKİ DEPREMLER BEKLEDİĞİMİZ DEPREMLER"

Özener, bir gazetecinin Çanakkale'de son günlerde yaşanan depremlerle ilgili sorusu üzerine, "Çanakkale'deki depremler aslında beklediğimiz, yani Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. Dolayısıyla 5-5,5'lik depremler o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan biri. Yani anormal bir durum yok Çanakkale üzerinde." diye konuştu. Bir gazetecinin "Bu depremler Ege Bölgesi için büyük bir depremin habercisidir diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna ise Özener, böyle bir şeyi söyleyemediklerini dile getirerek, "Keşke söyleyebilsek. Tekrar söyleyeyim, o büyüklükteki bir deprem Çanakkale, Ege Bölgesi için sürpriz değil. Ne olmayacak, ne de yüzde yüz olacak diyebiliyoruz. Keşke onu söyleyebilsek de depreme çok daha hazırlıklı olabilsek." ifadelerini kullandı.



"10 SANİYE SONRA İSTANBUL'DA 7'LİK DEPREM OLABİLİR"

Prof. Dr. Özener, bir gazetecinin, "Peki Çanakkale'deki depremler İstanbul'da herhangi bir depremi tetiklemez ya da bağlantı var diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Normal şartlarda direkt bir bağlantısının olduğunu söyleyemiyoruz bilimsel olarak ama yok da diyemeyiz. Bunu birkaç kere söyledik ama Çanakkale'de, İzmir'de deprem olsun olmasın, Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olsun olmasın, bunlardan bağımsız olarak konuşursak şu anda Marmara Denizi'nde, İstanbul özelinde etkileyecek, 7'nin üzerinde, 7,2'lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz. Yani bu deprem şu anda konuşurken de olabilir. Dolayısıyla burada öyle bir enerji birikmiş durumda. Onunla bağlantılı, bağlantısız demeyelim. Hiçbir deprem olmasa bile şu anda, 10 saniye sonra İstanbul'da 7'lik bir deprem olabilir, olmayabilir de. Ama deprem olacak, her türlü şeye hazırız, her türlü veri var.