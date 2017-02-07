Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Esenevler Mahallesi Sude Sokak No: 8-15'te oturan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Kerim Aydar, akşam saat 18.00 sıralarında kendi evinde bilinmeyen bir nedenden silahıyla bir el kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



Olay yerine hemen polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis memuru ağır yaralı olarak ambulansla önce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis Memuru Kerim Aydar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru Aydar'ın evli ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.



Olay yeri ekipleri olayın meydana geldiği binada inceleme yaptı. Apartman sakinleri ise : " 4 yıldır burada oturuyor herhangi bir sıkıntısı yoktu bir çocuğu vardı eşi buradaydı zaten annesiyle birlikte gelmişlerdi. " dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.