Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 00.00'da kaydedildi. Sarsıntının 5,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Son Dakika... Çanakkale'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08.02.2017 - 00:35 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : çanakkale,deprem,son depremler,
445046 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445046.aspx
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