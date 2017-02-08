Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 00.00'da kaydedildi. Sarsıntının 5,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.