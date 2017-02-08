Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 04.38'de kaydedildi.
Sarsıntının 4,75 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.