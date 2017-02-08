Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 04.38'de kaydedildi.
Sarsıntının 4,75 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çanakkale'de deprem
08.02.2017 - 08:41 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 04.38'de kaydedildi.
Etiketler : Çanakkale,deprem,
445100 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445100.aspx
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