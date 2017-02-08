Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde tüm Bitlis’i etkisi altına alan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle yaşanan elektrik kesintisi, Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Aytaç Orak’ın tüm balıklarının telef olmasına neden oldu. Elektrik kesintisi sebebiyle akvaryumda oksijensiz kalan Lepistes cinsi yaklaşık iki bin yavru süs balığı telef oldu. Bin bir emek ve borçla evinin bir odasında beslediği yüzlerce balığın bir anda telef olması sonucu mağdur olan Orak, yetkiliklerden yardım eli bekliyor.

“10 bin liralık maddi zarar var”



Hava şartlarına bağlı olarak mahallede bir günlük elektrik kesintisi meydana geldiğini belirten Aytaç Orak, bu nedenle akvaryumlarda oksijensiz kalan yaklaşık iki bin süs balığının telef olduğunu söyledi. Maddi zararının yaklaşık 10 bin lira olduğunu vurgulayan Aytaç Orak, balıkların telef olması nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti. Zararının karşılanması noktasında yetkililerden yardım beklediğini kaydeden Orak, “Daha öncesinde banka kredisi ile açmış olduğum iş yerimde işlerin olumsuz gitmesi sebebiyle kapatıp evimin bahçesinde bulunan depoda balık üretimi yaparak zararımı bu şekilde kapatmayı planlamıştım. Ancak geçtiğimiz günlerde Bitlis genelinde etkili olan elverişsiz hava şartları mahallede bir günlük elektrik kesintisine neden oldu. Bu sebeple akvaryumlarda oksijensiz kalan Lepistes cinsi yaklaşık iki bin süs balığının tamamı telef oldu. Buna bağlı olarak yaklaşık 10 bin liralık bir zarar oluştu. Bu da mağdur olmama neden oldu. Şu anda hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. Bu sebeple yetkililerden bu zararımın karşılanması noktasında yardım talep ediyor ve yardım eli bekliyorum” diye konuştu.