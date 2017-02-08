Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerinin koordinesinde 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik Ankara başta olmak üzere Van, Diyarbakır ve Mardin'deki 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Van'da 1, Diyarbakır'da 1, Mardin'de 1, Ankara'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin de Ankara'ya getirileceği öğrenildi.