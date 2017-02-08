Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması çerçevesinde baroya kayıtlı 2 avukat hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu çerçevede avukatlar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli avukatlar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.