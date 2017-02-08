Edinilen bilgilere göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması çerçevesinde baroya kayıtlı 2 avukat hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu çerçevede avukatlar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli avukatlar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Bingöl’de avukatlar gözaltına alındı
08.02.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 avukat gözaltına alındı.
Etiketler : bingöl,PKK,Terör operasyonu,haberler,
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