Alınan bilgiye göre, Helvacı Mahallesi Derbent Bağları mevkisinde Mehmet Erzurumluoğlu'na ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek alevlerin ahırın tamamını sardığı yangın, Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 25 inek, 2 at ve bir katır telef oldu.
25 inek, 2 at ve 1 katır yangında telef oldu
08.02.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'da yangın çıkan ahırda bulunan 25 inek, 2 at ve bir katır telef oldu.
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445204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445204.aspx
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