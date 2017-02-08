Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Helvacı Mahallesi Derbent Bağları mevkisinde Mehmet Erzurumluoğlu'na ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek alevlerin ahırın tamamını sardığı yangın, Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 25 inek, 2 at ve bir katır telef oldu.