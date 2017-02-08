Edinilen bilgiye göre, Gerede’nin tanınmış işadamlarından Mustafa Cevahircioğlu’nun kızı Dilek Cevahircioğlu 4 gün önce pazara gidiyorum diyerek evden çıktı. Cevahircioğlu’nun eve dönmemesi üzerine aile polis ekiplerine haber verdi. Polis ve arama ekipleri Dilek Cevahircioğlu’nu bulmak için çalışma başlattı. Cevahircioğlu’nu görenlerin 0536 336 43 73 numaralı telefona ya da 155 polis imdat telefonuna haber vermeleri istendi.
'Pazara gidiyorum' diye evden çıkmıştı, 4 gündür yok!
08.02.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’nun Gerede ilçesinde pazara gidiyorum diyerek evden çıkan Dilek Cevahircioğlu isimli kadından 4 günden bu yana haber alınamıyor.
Etiketler : Dilek Cevahircioğlu,kayıp kadın,bolu,
445207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445207.aspx
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