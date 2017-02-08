Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gerede’nin tanınmış işadamlarından Mustafa Cevahircioğlu’nun kızı Dilek Cevahircioğlu 4 gün önce pazara gidiyorum diyerek evden çıktı. Cevahircioğlu’nun eve dönmemesi üzerine aile polis ekiplerine haber verdi. Polis ve arama ekipleri Dilek Cevahircioğlu’nu bulmak için çalışma başlattı. Cevahircioğlu’nu görenlerin 0536 336 43 73 numaralı telefona ya da 155 polis imdat telefonuna haber vermeleri istendi.