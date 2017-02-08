Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde hastanenin beşinci katındaki çocuk hastalıkları servisinde meydana geldi. İstemediği biriyle evlendirilen, daha sonra da eşinden ayrılarak ailesinin yanına yerleşen M.P. (22) isimli genç kadın, hastanenin camına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine polis ve hastanedeki özel güvenlik görevlileri hemen harekete geçti. Genç kadın polis ve hastane personeli tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

