Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde hastanenin beşinci katındaki çocuk hastalıkları servisinde meydana geldi. İstemediği biriyle evlendirilen, daha sonra da eşinden ayrılarak ailesinin yanına yerleşen M.P. (22) isimli genç kadın, hastanenin camına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine polis ve hastanedeki özel güvenlik görevlileri hemen harekete geçti. Genç kadın polis ve hastane personeli tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
İntihar etmek isteyen kadın son anda ikna edildi
08.02.2017 - 15:01 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır Devlet Hastanesinin beşinci katına çıkarak intihar etmek isteyen genç bir kadın, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından ikna edilerek, eylemden vazgeçirildi.
Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde hastanenin beşinci katındaki çocuk hastalıkları servisinde meydana geldi. İstemediği biriyle evlendirilen, daha sonra da eşinden ayrılarak ailesinin yanına yerleşen M.P. (22) isimli genç kadın, hastanenin camına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine polis ve hastanedeki özel güvenlik görevlileri hemen harekete geçti. Genç kadın polis ve hastane personeli tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Etiketler : ığdır,intihar,kadın,haberler,
445224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445224.aspx
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