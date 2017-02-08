Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın talimatına uymayarak, havalimanına gönderilen kurum araçlarını geri döndürdüğü belirtilen eski Isparta AFAD Müdürü Muhammet Arabacı ve 4 kurum çalışanı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Uysal tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 12 sayfalık iddianamede, aralarında darbe girişimi sonrası açığa alınan ardından ihraç edilen eski Isparta AFAD Müdürü Muhammet Arabacı, AFAD çalışanları Yakup Veysel Coşgun, Osman Demiray, Yusuf Uyan, Recep Karakaya'nın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

FETÖ'nün kuruluşu ve devlet kurumlarında nasıl yapılandığına ilişkin bilgilere yer verilen iddianamede, örgütün 17-25 Aralık'tan sonra mevcut iktidar aleyhine algı operasyonları gerçekleştirdiği, hükümeti devirmeye yönelik stratejiler izlediği, taşeronluğunu yaptığı politikaları devlete hakim kılmak istediği belirtildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminde Isparta AFAD Müdürlüğünde yaşananlara yer verilen iddianamede, Arabacı'nın darbe girişimi gecesi kurumda nöbet tutan sanık Yakup Veysel Coşgun'u arayarak, herhangi bir sorun olup olmadığını sorduğu, bir şey olması halinde kendisinin aranmasını istediği kaydedildi.

Kurum nöbetçilerine Vali Şehmus Günaydın'ın, bütün kurum araçlarının Atabey Kavşağı ile Süleyman Demirel Havalimanı'na gönderilmesi talimatı verdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine araçların belirtilen yerlere götürülmek üzere kurumdan çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

"Gidelim mi gitmeyelim mi?"

Daha sonra kuruma gelen Arabacı'nın Vali Günaydın'ın böyle bir talimatı olmadığını söyleyerek, araçları geri çağırdığı bildirilen iddianamede, kurumda görevli polislerin Arabacı'ya, "Müdür bey, sen ne yapıyorsun? Sana Vali Bey'in talimatını açık ve net bir şekilde aktarmamıza rağmen neden geri çeviriyorsun" şeklinde tepki gösterdiği ancak Arabacı'nın bu tepkiye karşılık vermeden bir araçla kurumdan ayrıldığı, iki saat sonra kuruma tekrar geldiği kaydedildi.

İddianamede kurumun yanında bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli polis memuru M.Z'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Vali'nin Isparta'daki kurum ve kuruluşlarına ait araçların havalimanına ve Atabey Kavşağı'na kapama ve engelleme görevi yapmaları konusunda emir vermesine rağmen AFAD kurumunda personel ve araç anlamında emre uygun hareketlilik görmediğimden dışarıda bekleyen ve kurum müdürü olan Muhammet Arabacı'ya 'Niye bekliyorsun' diye sordum. Arabacı da 'Personelin toparlanmasını bekliyorum' şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Arabacı'nın yüzüne Vali'nin emrini tekrar ettim. Daha sonra kurumdan 3-4 araçlık bir grup havalimanına gitmek üzere çıkış yaptı, 30-35 dakika sonra araçlar kuruma geri geldi. Arabacı'ya neden geri döndüklerini sorduğumda havalimanında kendilerine ihtiyaç olmadığını, bu yüzden geri döndüğünü söyledi."

Kurumda görevli E.G'nin ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, Arabacı'nın havalimanına çıktıktan sonra Göltaş rampasında araçları durdurduğu, araçtan indikten sonra yanına toplanan personele "Ne yapalım gidelim mi gitmeyelim mi? Yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal. Gitsen olmaz, gitmesen olmaz" dediğini, ardından Arabacı'nın "AFAD Başkanlığından emir geldiğini" söyleyerek, kuruma geri dönülmesi talimatı verdiği belirtildi.

İddianamede, kurumda görevli M.K'nin ise şüpheli Arabacı'nın Gezi olayları yoğunlaşmadan ve yayılmadan önce "2013 yılı kötü olacak fakat 2015 yılı daha da kötü olacak" şeklinde sözler söylediğini, 17-25 Aralık olaylarından sonra bu olaylarla ilgili personelin görüşünü sorduğunu anlattığı ifadesi de yer aldı.

"Bu böyle olmaz, vatandaş neden sokağa çıktı?"

Aynı kurumda görevli M.Ç'nin sanıklardan Osman Demiray ile ilgili ifadeleri de iddianamede yer aldı. İddianamede, darbe girişimi gecesi Osman Demiray'ın, kurumdaki diğer çalışanlara, "Bu böyle olmaz, vatandaş neden sokağa çıktı? Neden bu işlere müdahil oluyor? Tankların ve askerin önüne neden vatandaş çıkıyor? Neden vatandaşlar sokağa dökülüyor?" dediği kaydedildi.

İddianamede, görüşleri bulunan M.K'nin Demiray'a sert bir şekilde tepki verdiği ve "Vatandaş çıkmayacak da kim çıkacak? Vatanımıza vatandaş sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak?" diye yanıt verdiği, Demiray'ın da "Polis çıksın" dediği belirtildi.

Şüpheli Yusuf Uyan'ın "ByLock" isimli gizli yazışma programını kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden Recep Karakaya ve Osman Demiray'ın "ByLock" kullanıcısı olan şüpheli Yusuf Uyan ile yoğun şekilde görüştüklerinin belirlendiği bilgisine yer verildi.

Arabacı'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkındaki yargılamanın ilk duruşması 5 Nisan'da 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.