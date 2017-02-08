Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit olduğu haberini, bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri yetkililer verdi. 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlenen Gökhan Kılıç'ın şehit olduğunu duyan babası Mehmet ile annesi Fadime Kılıç fenalık geçirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ile baba gözyaşlarına boğuldu. Evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Yıllık izinde olduğu ve 3 gün önce birliğine katılıp El Bab'a gittiği kaydedilen Gökhan Kılıç'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği bildirildi.