Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, kent merkezinde Yeşildere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki L.Ö., kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Z.V.’yi (26) sokak ortasında bıçakladı. Yaralanan şahıs önce yere düştü ardından ayağa kalkarak kadına saldırmak istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan trafik polisleri kadını gözaltına alırken yaralı şahsa da engel oldu. Yaralı şahıs bir süre sonra yere düştü. Şahsın yaralandığını fark eden polis ekipleri, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans yaralı şahsı tedavisi için hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınarak Çarşı Polis merkezine götürülen kadının, kendisini rahatsız eden şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.