Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu’nda uygulama yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta bulunan paspasın altından 3 cep telefonunun çıkması üzerine şüphelilere yönelik GBT uygulaması yapıldı.

GBT uygulamasında şüpheliler çok sayıda hırsızlık sabıkasının bulunması üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin cep telefonlarını alışveriş merkezlerinden çaldıklarını itiraf etmesi üzerine, polis ekipleri alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarını inceledi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada şüphelilerin çevredeki vatandaşları dikkatlice izledikleri görülüyor. Bir vatandaşı takibe alan hırsız, ilk fırsatta vatandaşın cebindeki cep telefonu çalarak, mağazadan çıkıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. isimli şüpheli tutuklanırken, K.G. ve B.I. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.