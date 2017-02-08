Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul kar yağışı ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar ve pazartesi günleri ise tüm Marmara, Karadeniz ve doğu illerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.



Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.



Orta ve Doğu Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor!

Yarın ilk saatlerden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına beklenirken fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.









