Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a gitmek üzere eşi ve çocuklarıyla Gaziantep Havalimanı'na gelen baba Berat Bilir (33), gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) , "Yiğit bebek ameliyat olmazsa ayağını kaybedecek" haberinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkililerinin aradığını ve bebeğin bilgilerini istediklerini anlatan Baba Bilir, şöyle konuştu:

"Çocuğun durumunu anlattık, sonra tekrar aradılar. Bebekle ilgili elimizdeki raporları istediler, hemen gönderdik. Bize İstanbul'da bir hastane olduğunu ve orada bebeğin ameliyat olacağını söylediler. Sayın bakanımız Berak Albayrak, bizimle çok ilgilendi. Sürekli bizi aradılar, telefonlarımız hiç susmadı. Böyle bir şey hiç beklemiyorduk, aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Normalde 25-30 bin lira ameliyat parası istediler ama Sağlık Bakanlığı bu konuya el atınca bize sürpriz oldu. Bir gün içinde her şey halloldu. Allah razı olsun, bize çok yardımcı oldular, çok teşekkür ediyoruz."

İstanbul'da bakanlık yetkililerince karşılanacaklarını belirten Bilir, kalacak yerden hastaneye kadar her şeyin ayarlandığını kendileriyle özel olarak ilgilenildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Anne Emine Bilir (32) de çocuğu tedavi olacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bilir ailesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.

AA tarafından 4 Şubat'ta "Yiğit bebek ameliyat olmazsa ayağını kaybedecek" başlığıyla haber yayınlanmıştı. Haberde, 3 aylıkken bacağında kırıklar tespit edilen ve ameliyata alınan bebeğin bacağına takılan platinin kaynamadığı, özel hastanedeki doktorların ameliyat olmazsa bebeğin ayağının kesilebileceğini söyledikleri, ameliyat için 25-30 bin lira gerektiği ve ailenin hayırseverlerden yardım beklediği aktarılmıştı.