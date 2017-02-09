Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihî köprülere restorasyon çalışmaları her geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sürecek. Yıl içerisinde 30 tarihî köprünün restorasyon projesinin, 15 tarihi köprünün ise restorasyon uygulama çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Köprülerdeki çalışmalardan bazıları:

¥ Buzlupınar Ahşap Köprüsü (Rize): Osmanlı döneminden kalan ahşap köprü Çayeli ilçesinde ve uzunluğu 25 metre. 2014’te başlayan çalışmalarının yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

¥ Uzunköprü (Edirne-Ergene): Ergene Nehri üzerindeki yapı, Sultan İkinci Murat döneminde inşa edilmiş. Bin 392 metre uzunluğundaki köprü, dünyada günümüze ulaşan en uzun taş köprü olma özelliğine sahip. Geçici Dünya Miras Listesi’ne de alınan eser için 2016’da ihale yapıldı. Bu yıl çalışmalara başlanacak.

¥ Koyunbaba Köprüsü (Çorum): Kızılırmak üzerinde bulunan Osmanlı döneminden kalma köprü 15 gözlü ve 260 metre uzunluğunda. Restorasyonuna 2014’te başlanan köprüde bu yıl da çalışmalar sürecek.

¥ Birecik Betonarme Köprüsü (Şanlıurfa): 1956 yılında inşa edilen köprü 716 metre uzunluğunda. 2015’te başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

¥ Develioğlu Köprüsü (Ankara): 135 metre uzunluğundaki Selçuklu Döneminden kalma köprüde restorasyon çalışmaları bu yıl başlayacak.

¥ Borçka Demir Köprüsü (Artvin): 1935’te inşa edilen 114 metrelik köprünün restorasyon çalışmalarına bu yıl da devam edilecek.