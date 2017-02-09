Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

7'NİN ÜZERİNDEKİ DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEYECEK

Her an depremin olabileceğini söyleyen Haluk Özener, depremin Marmara Denizi içinde olacağını ve İstanbul'u da etkileyeceğini belirtti.

Prof. Özener, "Marmara Denizi içinde olacak ve İstanbul'u etkileyecek 7'nün üstünde bir deprem beklentimiz var. Bu kaçınılmaz bir gerçek.

HER AN OLABİLİR

Şu an röportajı yaparken deprem gerçekleşebilir. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Herhangi bir anda, 7,2'nin üzerinde bir deprem olursa bizim için sürpriz olmayacaktır." dedi.