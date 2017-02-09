Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sigara dağıtım şirketine ait aracın şoförlüğünü yapan Uğur B., Sarılar Mahallesi Çakalderesi Mevkiinde orman içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış halde jandarma tarafından bulunmuştu. Araç şoförü Uğur B., jandarmadaki ifadesinde firmaya dönmeden önce sayım yaptığı sırada bir kişinin araca binip kendisine silah doğrultarak aracı sürmesini istediğini, aracın yakıldığı yere geldiklerinde araçta paraların bulunduğu kasayı kırmak suretiyle paraları aldığını, arkada kendilerini takip eden otomobilden inen şahsın elindeki yakıt bidonunu kendisine vererek aracı silah zoruyla yaktırdığını, aracın yakılmasının ardından kendisini de otomobile aldıktan sonra Çakalderesi’nde eli ve ayaklarını bağlayıp ormanlık alana bıraktıklarını söylemişti. Uğur B’nin anlattıklarını araştıran Side Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattıktan sonra, sigaralardan 400 kartonu Sarılar mahallesinde bir evde ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan Uğur B., kayınpederi M.K. ve kayınpederinin akrabası olan E.D. olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Side Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlı sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

