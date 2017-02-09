Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan G.Ö’nün uyuşturucu madde kullandığı ve aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yapılan çalışmalar üzerine G.Ö’nün kullandığı araç Yenidoğan Mahallesinde durduruldu. Yapılan aramada şahsın üzerinde uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 430 TL para ele geçirildi. Aynı araç içerisinde bulunan C.E’nin üzerinde yapılan aramada ise folyo içerisinde 18,17 gram esrar, kan tüpü içerisinde 0,38 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi.

Araç içerisinde yapılan aramada direksiyona gizlenmiş 2 adet kağıda sarılı 8,34 gram esrar maddesi, sigara paketinin içerisinde iki fişek halinde 0,61 gram kristal, 1 adet not kağıdı, uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong isimli düzenek elde edildi. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 2 adet kan tüpü içerisinde toplam 3,19 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve yine kan tüpü içerisinde 7,72 gram esrar maddesi, 9 adet bos kan tüpü, 1 adet bong isimli düzenek, 1 adet hassas terazi, saklama kabı içerisinde toplam 75 gram esrar maddesi, sırt çantası içerisinde dökülmüş halde 0,53 gram kristal maddesi, 2 adet rulo halinde alimünyum folyo ve 7 adet altın görünümlü metal sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan G.Ö. ve C.E., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.