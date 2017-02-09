Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burcukaya köyünde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Burcukaya köyünün muhtarı Evren G, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak", "rüşvet alma ve rüşvet verme" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.