Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burcukaya köyünde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Burcukaya köyünün muhtarı Evren G, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak", "rüşvet alma ve rüşvet verme" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.
Bitlis'te terör operasyonu, köy muhtarı tutuklandı
09.02.2017 - 11:04 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan köy muhtarı tutuklandı
Etiketler : ahlat,bitlis,terör operasyonu,haberler,
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