Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesine bağlı Kurubaş mevkiinde farklı tarihlerde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. ‘Lisa’ ve ‘Şila’ isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla araçlarda yapılan aramada, toplam 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi. İncelemelerini derinleştiren polis, eroinin Van’da teslim edileceği adreslere de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.