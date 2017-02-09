Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karaca ve Çalgan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Adıyaman Adliyesinde tartışma yaşandı. Tartışan aileler adliye bahçesinde kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi 3 metrelik duvardan aşağı atıldı. Adliye polislerinin güçlükle müdahale ettiği kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Polisler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Kavgada 6 kişi yaralanırken 6 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.