Edinilen bilgiye göre, Karaca ve Çalgan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Adıyaman Adliyesinde tartışma yaşandı. Tartışan aileler adliye bahçesinde kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi 3 metrelik duvardan aşağı atıldı. Adliye polislerinin güçlükle müdahale ettiği kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Polisler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Kavgada 6 kişi yaralanırken 6 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adliyede aileler birbirine girdi, yaralılar var
09.02.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman Adliyesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren iki ailenin kavgasında 6 kişi yaralandı.
Etiketler : adıyaman,adliye,kavga,yaralı,
445491 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445491.aspx
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