Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Muharrem Şen (52) sabah erken saatlerde balık tutmak için Yakakent Limanı’ndan tekneyle denize açıldı. Tekne, saat 08.00 sıralarında balıkçılar tarafından alabora olmuş ve sahile vurmuş halde bulundu. Durum polise ve jandarmaya haber verildi.

ŞİDDETLİ DALGA ARAMALARI ENGELLİYOR

Geçimini balıkçılıkla sağlayan ve 30 yıllık balıkçı olan 3 çocuk babası Muharrem Şen, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Ancak dalgıçlar denizin çok dalgalı olması nedeniyle sığ yerlerde ve kıyıda arama yapıyor.