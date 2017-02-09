Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma hastanesinde Tomografi çekimi sırasında fenalaşan 50 yaşındaki Songül Dinçer, acil servise götürülmüş ancak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının ölüm nedeninin, tomografi çekimi öncesinde iğne ile yapılan kontrast maddenin alerjisinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Tomografi çekilirken hayatını kaybeden kadının ölüm sebebi belli oldu
09.02.2017 - 13:50 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de tomografi çekimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden kadının ölüm nedeni belli oldu.
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445531 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445531.aspx
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