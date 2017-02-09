Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova'da etkili olan sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bugün yapılması planlanan Türk Hava Yollarının İstanbul ve Anadolu Jet'in Ankara seferleri, yoğun sis ve öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle karşılıklı iptal edildi.