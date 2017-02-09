Yüksekova'da etkili olan sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bugün yapılması planlanan Türk Hava Yollarının İstanbul ve Anadolu Jet'in Ankara seferleri, yoğun sis ve öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
Hakkari Yüksekova'da uçak seferleri iptal edildi
09.02.2017 - 13:56 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Etiketler : hakkari,yüksekova,uçak seferleri,
445533 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445533.aspx
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