Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem  Dairesinin tespitine göre, ilçede gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, saat  13.13'te kaydedildi.Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.