Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, ilçede gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.13'te kaydedildi.Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çanakkale'de bir deprem daha meydana geldi
09.02.2017 - 15:57 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Etiketler : Çanakkale,
445551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445551.aspx
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