Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cebeci köyünde, iddialara göre, alacak-verecek meselesi yüzünden M.Ç. ile N.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine M.Ç. ile N.A., birbirine doğru ateş etti. Bacaklarından yaralanan M.Ç. ile N.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ç. ile N.A., hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası jandarma ekipleri, M.Ç. ile N.A.’yı hastanede gözetim altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.