Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cebeci köyünde, iddialara göre, alacak-verecek meselesi yüzünden M.Ç. ile N.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine M.Ç. ile N.A., birbirine doğru ateş etti. Bacaklarından yaralanan M.Ç. ile N.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ç. ile N.A., hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası jandarma ekipleri, M.Ç. ile N.A.’yı hastanede gözetim altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti, yaralılar var
09.02.2017 - 16:54 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada iki kişi, birbirini ayaklarından vurarak yaraladı.
Etiketler : Kastamonu,Kastamonu kavga,Kastamonu haberleri,
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