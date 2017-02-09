Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine otomobille gelen R.A. tüfeği ile 5 el ateş açtı. Bankanın giriş kapısının yanındaki cama isabet eden 5 kurşun camı paramparça etti. Olaydan sonra firar eden R.A. bugün Tarsus Polis Merkezine giderek teslim oldu. R.A.’nın bankanın tarlasına haciz koymasından dolayı sinirlendiği, olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Tarsus'ta bankayı kurşunlayan adam teslim oldu
09.02.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir banka şubesine silahla saldırı yapan şüpheli teslim oldu.
Etiketler : tarsus,banka,silahlı saldırı,
445590 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445590.aspx
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