Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine otomobille gelen R.A. tüfeği ile 5 el ateş açtı. Bankanın giriş kapısının yanındaki cama isabet eden 5 kurşun camı paramparça etti. Olaydan sonra firar eden R.A. bugün Tarsus Polis Merkezine giderek teslim oldu. R.A.’nın bankanın tarlasına haciz koymasından dolayı sinirlendiği, olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.