Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Samsun'a gelen yolcu otobüsünde terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen 2 kardeşi takibe aldı. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu otobüsünde inen Iraklı Muhsin M.T.(40) ve kardeşi Abdulserdar M.T.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşler Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Iraklı kardeşler DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

