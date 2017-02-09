Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin pencerelerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği sırada evde bulunan anne G.Y. (23) ile üç yaşındaki kızı B.A. balkona çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken, bir vatandaş da yangın merdiveninden çıkarak evden yangın merdivenine açılan kapıyı balyozla kırdı. Dumandan etkilenen anne ve çocuğu dışarı çıkarılırken, bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. Anne ve kızı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen itfaiye erine de ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.