Olay, Doğanşehir ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evine internet kablosu çekmek için 6 katlı apartmanın çatısına çıkan 23 yaşındaki Mikail Akçadal, dengesini kaybedince çatıdan aşağıya düştü. 6 katlı binadan beton zemine düşerek ağır yaralanan genç olay yerine çağrılan ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin yaklaşık 4 yıl önce de bir trafik kazası geçirdiği ve kaza sonrası bir ayağının kesildiği öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
6 katlı binanın çatısından düşen genç öldü
09.02.2017 - 17:40 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : malatya,bina,çatıdan düştü,
445614 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445614.aspx
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