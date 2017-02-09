Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Obagöl Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacı dükkanına 27 Ocak'ta giren 2 şüpheli, yaklaşık 3 saat kaldıkları işyerinden Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsilerin yer aldığı yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktığı, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan polis, şüphelilerin, 20 yaşındaki Yalçın Coşğun ile 36 yaşındaki Ali Saç olduğunu tespit etti. Polis 2 Şubat akşamı adresini tespit ettiği Yalçın Coşğun'u Oba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Coşğun, tutuklandı.

