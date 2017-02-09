Obagöl Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacı dükkanına 27 Ocak'ta giren 2 şüpheli, yaklaşık 3 saat kaldıkları işyerinden Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsilerin yer aldığı yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktığı, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan polis, şüphelilerin, 20 yaşındaki Yalçın Coşğun ile 36 yaşındaki Ali Saç olduğunu tespit etti. Polis 2 Şubat akşamı adresini tespit ettiği Yalçın Coşğun'u Oba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Coşğun, tutuklandı.
Çaldığı 50 bin liralık antikaları 920 liraya satmış
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir işyerinden yaklaşık 50 bin TL değerinde antika eşya çalan şüphelilerden Ali Saç, Osmanlı dönemine ait eşyaları 920 TL'ye hurdacıya sattığını söyledi.
Obagöl Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacı dükkanına 27 Ocak'ta giren 2 şüpheli, yaklaşık 3 saat kaldıkları işyerinden Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsilerin yer aldığı yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktığı, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan polis, şüphelilerin, 20 yaşındaki Yalçın Coşğun ile 36 yaşındaki Ali Saç olduğunu tespit etti. Polis 2 Şubat akşamı adresini tespit ettiği Yalçın Coşğun'u Oba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Coşğun, tutuklandı.
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