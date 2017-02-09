Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren 18 yaşındaki O.K., Yalova'nın Safran köyündeki evlerinde babasına ait pompalı tüfeği de alarak odasına geçti.

CANLI YAYIN YAPARAK TETİĞE BASTI

Burada bir sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan genç, bir süre sonra pompalı tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Genç çığlıklar atarak yere yığıldı.

AİLESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Sesi duyarak odaya giren anne ve babası ise oğullarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. Çağrılan ambulansla Özel Atakent Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.