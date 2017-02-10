Birçok insan her yeni yıla hatta her haftaya “Bu kez sigarayı kesin bırakıyorum” diye başlıyor ama bırakamıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, şu tavsiyelerde bulunuyor:
H Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin. 
H Her bir sigaranın sadece yarısını için.
H Her gün ilk sigarayı bir saat geç yakın.
H Tek ya da çift saatlerde sigara için. 
H Yeme alışkanlığınızı, sigarayı azaltmanıza yardımcı olacak şekilde değiştirin. 
H “Kafanızı toplamak” istediğinizde sigara yerine meyve suyu için.
H Kül tablalarınızı boşaltmayın. İzmarit görüntüsü ve kokusu caydırıcı olsun.
H Sigarayı farklı bir cebinize koyarak otomatik uzanma davranışınızı kırın.