Birçok insan her yeni yıla hatta her haftaya “Bu kez sigarayı kesin bırakıyorum” diye başlıyor ama bırakamıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, şu tavsiyelerde bulunuyor:

H Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin.

H Her bir sigaranın sadece yarısını için.

H Her gün ilk sigarayı bir saat geç yakın.

H Tek ya da çift saatlerde sigara için.

H Yeme alışkanlığınızı, sigarayı azaltmanıza yardımcı olacak şekilde değiştirin.

H “Kafanızı toplamak” istediğinizde sigara yerine meyve suyu için.

H Kül tablalarınızı boşaltmayın. İzmarit görüntüsü ve kokusu caydırıcı olsun.

H Sigarayı farklı bir cebinize koyarak otomatik uzanma davranışınızı kırın.