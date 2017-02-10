Birçok insan her yeni yıla hatta her haftaya “Bu kez sigarayı kesin bırakıyorum” diye başlıyor ama bırakamıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, şu tavsiyelerde bulunuyor:
H Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin.
H Her bir sigaranın sadece yarısını için.
H Her gün ilk sigarayı bir saat geç yakın.
H Tek ya da çift saatlerde sigara için.
H Yeme alışkanlığınızı, sigarayı azaltmanıza yardımcı olacak şekilde değiştirin.
H “Kafanızı toplamak” istediğinizde sigara yerine meyve suyu için.
H Kül tablalarınızı boşaltmayın. İzmarit görüntüsü ve kokusu caydırıcı olsun.
H Sigarayı farklı bir cebinize koyarak otomatik uzanma davranışınızı kırın.
Bunları yapın sigaradan kurtulun
10.02.2017 - 06:30 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 06:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Her gün ilk sigarayı bir saat geç yakın, kokusu ve kötü izmarit görüntüsünün caydırıcı olması için kül tablasını boşaltmayın...
Birçok insan her yeni yıla hatta her haftaya “Bu kez sigarayı kesin bırakıyorum” diye başlıyor ama bırakamıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, şu tavsiyelerde bulunuyor:
Etiketler : sigara,
445714 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445714.aspx
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