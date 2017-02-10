Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Ayvacık’ta geçen pazartesi meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Yağış ve soğuk hava sebebiyle hayatın iyice zorlaştığı bölgede depremzedelerin imdadına konteynerler yetişti. AFAD ve Türk Kızılayı tarafından getirilen 200 konteynerden 100’ü, en büyük yıkımın yaşandığı Yukarıköy’e kuruldu. Diğer 100 konteyner ise hasarın yaşandığı 17 köye dağıtıldı. Bu arada, deprem bölgesini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak “Nisan ayı gibi; hava şartları uygun olursa ondan önce de yeniden insanlarımızın konutlarını yapacağız” ifadelerini kullandı. Depremlerden en fazla etkilenen Yukarıköy’de yaşayan Fatma Demirbaş, yıkılan evinden enkazı elleriyle kazarak çıktı. Yaşadığı korku dolu anları ağlayarak anlatan 62 yaşındaki Demirbaş “Uyuyorduk, depremin şiddetiyle uyandık. Evimizin duvarları yıkıldı. Pencerenin kenarlarından duvarı kaza kaza, tırnaklayarak bir alan açtım. Eşimle beraber oradan dışarı çıktık. Duvarların üzerimize yıkıldığı anı hiç unutamıyorum. Çok büyük korku yaşadık. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Evsiz, barksız bırakmadı. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız” dedi. Öte yandan Ayvacık dün de sallanmaya devam etti.