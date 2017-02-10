Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege’deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize uygulaması kaldırıldı. AB Komisyonu “kapıda vize” olarak anılan uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermedi. Yunanistan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etti. Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, bu gelişmenin turizme büyük bir darbe indireceğine dikkati çekti. Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012’den bu yana nisan-ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize veriliyordu. Karara hem Türk hem Yunan turizmciler tepki gösterdi.