Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde 10 yıldır esnaflık yapan 42 yaşındaki Cahit Altuğ, internetten gördüğü haberden etkilenerek, 130 metrekarelik bir alanda solucan gübresi üretim tesisi kurdu. Altuğ, "15 günde bir kesim yapacağız. Bu sayede yaklaşık 1,5 ton doğal gübre elde etmiş olacağız" dedi.

"ORGANİK ÜRÜN İÇİN SOLUCAN GÜBRESİ ALDIM"

Boş zamanlarını seracılık işleriyle değerlendirdiğini belirten girişimci Cahit Altuğ, "İnternetten daha organik ürün nasıl elde edebilirim, onun araştırmasını yaparken solucan gübresi olduğunu gördüm. Daha sonra deneme amaçlı solucan gübresi aldım. Ürünlerimin üzerinde yaptığım denemede olumlu sonuç elde edince kendi solucan gübresi üretim tesisimi kurdum" dedi.

500 BİN SOLUCAN SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARDI

Üretim tesisini kurarken 500 bin solucan ile bu işe başladığını belirten Altuğ, "Solucanlar çok çabuk üreyen bir hayvan türü olduğu için yaklaşık 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 2,5 kat bir çoğalma oldu. Özellikle Ocak ve Şubat ayları içerisinde daha fazla bir çoğalma meydana geliyor. Beslenmelerini büyükbaş hayvan gübresi ile gerçekleştiriyoruz. Solucanlarda farklı enzimler var. Bunları da kattığımız zaman yüzde yüz doğal bir gübre elde ediyoruz" dedi.

Altuğ, 'kırmızı kaliforniya' cinsi solucanlardan organik gübre üretimi gerçekleştirdiğini de belirterek, "Yaptığımız bu tesis bize 80 bin liraya mal oldu. Bu solucan gübresinin en önemli özelliği, toprağı yakmaması. Bunun yanı sıra normal gübreye göre yüzde 40 ile yüzde 60 fazla verim elde ediliyor. Bunun dışında lezzet, aroma arttırıcı özelliği var. Diğer gübrelere göre de daha ekonomik. Dönüme bir veya 2 litre solucan gübresi kullanılıyor. Bu sayede işçilik de azalıyor" diye konuştu.

15 GÜNDE 1,5 TON GÜBRE ÜRETİMİ

Solucan gübresi üretim tesisini kendi imkanları ile kurduklarını belirten Cahit Altuğ, "Sürekli akım sistemi dediğimiz 12 metre uzunluğunda, 1 metre 40 santim eninde, yaklaşık 80 santim derinliğinde bir tekne var. Bunun içerisinde altta ızgara bulunuyor. Tekne dolduğu zaman 15 günde bir kesim yapacağız. Bu sayede yaklaşık 1,5 ton doğal gübre elde etmiş olacağız. Böyle bir sistemi Yozgat'ta ilk defa biz kurduk. Avrupa ülkelerinin bir çoğu 40 yıldır solucan gübresi kullanıyor" diye konuştu.