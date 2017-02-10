Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının boşanmaları halinde bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma-tenfiz davası açma zorunluluğu bulunuyor. Türkiye’de açılan bu davalar yıllarca sürdüğü için gurbetçi vatandaşlar yurtdışında boşanmış olsa bile Türkiye’de boşanmış olarak kabul edilmiyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla Adalet Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı yurtdışında boşanan vatandaşlarının bu mağduriyetini gidermek için adım atmaya hazırlanıyor.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılacak düzenleme ile yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri halinde yargı kararına gerek olmaksızın Türkiye tarafından da doğrudan tanınacak.

Yurtdışında boşananların durumunun nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için Türkiye’de nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte başvurmaları halinde nüfus kütüğüne tescil yapılarak bu kararlar Türkiye’de de geçerli sayılacak.

Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri halinde ise yurt dışında verilen boşanma kararları için "tanıma tenfiz" davası açılması gerekecek.