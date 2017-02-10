Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun-Ordu kara yolu üzerinde Samsun-Canik istikametinde seyreden 55 plakalı araç, kasasına olması gerekenden daha fazla yük koyarak trafiği tehlikeye soktu. Kendi yükseklik limitinin oldukça üstüne çıkan kamyonet, trafikte seyir halindeyken zaman zaman yıkılma tehlikesi geçildi. Köprülerden geçerken yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıkarken, diğer sürücüler ise yıkılma tehlikesi aracın yanından hızlıca ilerlemeyi tercih ettiler. Yolda seyir halinde olan vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar, kazaya davetiye çıkartıldığını gözler önüne serdi.Aşırı yüklü araç şehir trafiğinde yoluna devam etti.