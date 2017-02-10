Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halil İbrahim Fidan yönetimindeki 43 LS 222 plakalı kamyonet, Dayınlar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta Ali İhsan Duman'ın kullandığı 43 LF 104 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki aynı aileden Ünzile (55), Özlem, İbrahim ve Ali Duman, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünzile Duman, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.