Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü en yoğun günlerini yaşarken çipli kimlik için müracaat eden vatandaşların sayısı 5 bin oldu. Niğde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada; 2017 yılının Ocak ayı itibarı ile devreye giren yeni çipli kimlik için oldukça yoğun müracaat olduğunu belirterek, "Uygulamaya konulan yeni çipli kimlikler ile ilgili vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. 2017 yılının ilk bir ayında, merkezde 5 bin 19 kimlik başvurusu alınarak, vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir” denildi.