TSK, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen adli arama sırasında, bombalı eylemlerde kullanılmak üzere daha önceden teröristler tarafından yağmalanmış bir araç ve 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörünün ele geçirildiğini kaydetti.
Bombalı eylemde kullanılmak üzere çalınan araç yakalandı
10.02.2017 - 13:50 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan adli aramada, bombalı eylemde kullanılmak üzere yağmalanan bir aracın yakalandığını bildirdi.
Etiketler : TSK,diyarbakır,
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