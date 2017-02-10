Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen adli arama sırasında, bombalı eylemlerde kullanılmak üzere daha önceden teröristler tarafından yağmalanmış bir araç ve 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörünün ele geçirildiğini kaydetti.